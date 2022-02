Auscultation(s) Marseille 16e Arrondissement, 12 juin 2022, Marseille 16e Arrondissement.

Auscultation(s) PIC – Pôle Instrumental Contemporain – Marseille 36 Montée Antoine Castejon Marseille 16e Arrondissement

2022-06-12 15:30:00 – 2022-06-12 PIC – Pôle Instrumental Contemporain – Marseille 36 Montée Antoine Castejon

Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 16e Arrondissement

5 12 Auscultation(s) est une fantaisie musicale et chorégraphique collective qui réunit deux musiciens performers et trois danseurs musiciens : Voix chantées, voix parlées, voix instrumentales, corps, mouvements…



À cinq, nous aimons creuser loin.

Au fond le plus profond.

Là où l’attente du geste, du son et de la résonance est Energie

Là où l’inné et le présent sont Source

Là où seule l’écoute se permet de révéler quelques soubresauts intimes.

Nous aimons les observer, les sonder, d’examens en examens comme autant de facettes multiples, plurielles, constituantes d’un tout, qui nous relient les uns aux autres.

Là, les « jeux » et « je » ne cessent de se croiser et se relier pour mieux déposer la rumeur de nos auscultations au creux de l’oreille, au coin du regard.

Là où le tressage et le maillage créent la cohérence d’un Organisme à cinq corps.

Voix chantées, voix parlées, voix instrumentales, corps, mouvements.

Toutes et tous réunis au rendez-vous, prêts à livrer notre petite topographie interne.

Et qu’en est-il docteur ?



Aurélien Arnoux, musicien , guitare, voix parlée, chantée, danse

Marie Bosque, chorégraphe, danseuse, bandonéon

Fabien Delisle, chorégraphe, danseur, circassien, guitare, voix parlée, chantée

Mélanie Loisel, musicienne, contrebasse, voix parlée, chantée, danse

Geneviève Sorin, chorégraphe, danseuse, accordéon, voix parlée, chantée

Auscultation(s) est une fantaisie musicale et chorégraphique collective. Voix chantées, voix parlées, voix instrumentales, corps, mouvements…

https://www.ensemble-telemaque.com/index.php/pic/au-pic

