APERO MUSICAL / GRILLADES / FEU D’ARTIFICE Auroux, 13 juillet 2023, Auroux.

Auroux,Lozère

Le Comité des Fêtes d’Auroux organise des grillades, un apéro musical et un feu d’artifice le jeudi 13 juillet le soir, animé par le groupe Opaline…..

2023-07-13 fin : 2023-07-13 . EUR.

Auroux 48600 Lozère Occitanie



The Comité des Fêtes d’Auroux is organizing a barbecue, a musical aperitif and a fireworks display on Thursday evening, July 13, with entertainment by the Opaline group….

El Comité de Fiestas de Auroux organiza barbacoas, un aperitivo musical y fuegos artificiales la noche del jueves 13 de julio, amenizados por el grupo Opaline…..

Das Festkomitee von Auroux organisiert am Donnerstag, den 13. Juli abends Grillfeste, einen musikalischen Aperitif und ein Feuerwerk, das von der Gruppe Opaline…. unterhalten wird.

