Visites guidées Orchidées Sauvages Sentier de Monco, 1 mai 2023, .

Les Amis des Orchidées organisent des visites guidées les matins et après-midis sur le sentier de Monco : venez découvrir les orchidées et leur histoire !

Rendez-vous à l’entrée du sentier de Monco (fléchage au centre d’Auros). Réservation obligatoire..

2023-05-01 à ; fin : 2023-05-01 . EUR.

Sentier de Monco

Auros 33124 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Friends of Orchids organize guided tours in the mornings and afternoons on the Monco trail: come and discover orchids and their history!

Meet at the entrance of the Monco trail (signposted in the center of Auros). Reservation required.

Los Amigos de las Orquídeas organizan visitas guiadas por la mañana y por la tarde en el sendero del Monco: ¡venga a descubrir las orquídeas y su historia!

Cita en la entrada del sendero del Monco (señalizado en el centro de Auros). Reserva obligatoria.

Die Orchideenfreunde organisieren vormittags und nachmittags Führungen auf dem Monco-Pfad: Lernen Sie die Orchideen und ihre Geschichte kennen!

Treffpunkt ist der Eingang zum Monco-Pfad (Beschilderung im Zentrum von Auros). Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-04-27 par OT de l’Entre-deux-Mers