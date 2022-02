AURORES BORÉALES Orchestre National de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Au programme : (± 1h sans entracte) NANTE Concerto pour piano et orchestre [Commande de l’ONL – Création mondiale] SIBELIUS Symphonie n°6 Emilia Hoving I Direction Alexandre Tharaud I Piano Orchestre National de Lille En quelques mots : Sibelius comparait sa Symphonie n°6 à une « pure eau de source ». L’œuvre commence par un transparent chant aux cordes, avant de gagner en lumière et en nostalgie. Ce chef-d’œuvre, où l’orchestre scintille comme une aurore boréale, est dirigé par la cheffe finlandaise Emilia Hoving. En première partie, nous accueillons le grand soliste Alexandre Tharaud. Fidèle interprète de la musique d’aujourd’hui, le pianiste français joue le Concerto pour piano de notre compositeur en résidence Alex Nante. Tharaud ajoute ici une nouvelle création d’importance à son répertoire. La transparence lumineuse de Sibelius, le feu de la création avec Alexandre Tharaud. Orchestre National de Lille 30 Place Pierre Mendès France, 59000 Lille Lille Lille-Centre Nord

