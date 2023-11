Aurore Voilqué Trio feat Angelo Debarre Le Son de la Terre Paris 05, 7 janvier 2024, Paris 05.

Le dimanche 07 janvier 2024

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant Concert Aurore Voilqué Trio feat Angelo Debarre : 25 EUR

Un magnifique voyage dans l’univers manouche, entre standards de Django Reinhardt, chansons françaises et de magnifiques compositions du maestro Angelo Debarre.

Après différents projets, tous très différents les uns des autres (Aurore Voilqué Septet, Rhoda Scott, Mayfair Electro Jazz ou Orient Occident), la violoniste et chanteuse Aurore Voilqué sort un deuxième album en hommage à la musique manouche qu’elle aime tant, aux cotés de l’un des plus grands guitaristes du style, Angelo Debarre. En effet, en 2018 elle sortait « La valse bohémienne ». En 2020, c’est « Un soir d’été » sur lequel elle invite Thomas Dutronc et Sanseverino pour un titre chacun.

Entourés par une rythmique au groove implacable tenue par Mathieu Chatelain à la guitare et Claudius Dupont à la contrebasse, les deux solistes peuvent se laisser aller à l’improvisation sans aucun obstacle. C’est indéniable, ça tourne et ce dans la tradition.

C’est ce véritable son gitan que la violoniste est allée chercher en réunissant ces 3 musiciens, parmi les plus demandés du style.

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Paris 05

Contact : https://www.sondelaterre.fr/event/aurore-voilque-trio-feat-angelo-debarre/#billetterie

Aurore Voilqué Trio feat Angelo Debarre