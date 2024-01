Aurore Voilqué Septet Le Son de la Terre Paris 05, vendredi 16 février 2024.

Le vendredi 16 février 2024

de 20h00 à 22h30

.Public adolescents adultes. payant Billetterie Concert Aurore Voilqué Septet : 25 EUR

Swing chanté funky explosif.

Après un album en hommage à Django Reinhardt avec Rhoda Scott, un autre dédié à la chanson française en quintet, orient Occident, récemment un disque electro jazz « Mayfair » et un album aux côtés d’Angelo Debarre ainsi qu’une participation au dernier album de Thomas Dutronc paru chez le label Blue note Aurore Voilqué a eu envie d’agrandir son équipe… Passionnée de Big band et de section de cuivres, elle décide de rajouter une section de 3 soufflants à son quintet de base. Des arrangements exceptionnels sur des standards de jazz et des chansons française ont été réalisés par Olivier Defays (sax ténor) et François Biensan (aussi trompettiste) . Vous pourrez apprécier des versions uniques et très originales de morceaux connus ou moins connus… Une unité de son, d’ambiance, parfois swing, parfois funky… Aurore a pour habitude de varier ses répertoires pour toucher un maximum de gens, connaisseurs ou non. Une soirée qui s’annonce riche en couleurs en allant de Django à la musique d’Europe de l’Est en passant par la chanson française…

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Paris 05

Contact : https://www.sondelaterre.fr/event/aurore-voilque-septet/#billetterie

Aurore Voilqué Septet