2022-07-07 05:00:00 – 2022-07-07 09:00:00

Saint-Étienne-les-Orgues Alpes de Haute-Provence EUR Les Accompagnateurs en montagne de Lure vous invitent au spectacle grandiose du lever du soleil tout en haut de la montagne. Après cette aventure, un petit déjeuner bien mérité nous attendra en redescendant au refuge. lucie.rancillac@laposte.net +33 7 82 85 31 76 Saint-Étienne-les-Orgues

