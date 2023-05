Aurore Laloy (Météora) Maison de la Photographie Robert Doisneau, 3 juin 2023, Gentilly.

Le samedi 03 juin 2023

de 20h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

Performance par groupes de 5 personnes.

Entrée sans inscription le soir-même sur place.

Durée : 10 minutes

Par ma bouche, l’écume / Performance, Poésie, Chant / Une poétesse devient oracle et réveille des visions sous le regard du public.

Création textile du voile de la pythie : Bernard Bousquet

Aux pieds de la colline,

Au loin des regards et des soupirs,

Le temps devient plus lent,

Et nous échappe,

Nous entrons dans l’étreinte d’une voix et dans l’eau riante d’un chant,

Le coeur chargé de sourires.

Météora, poétesse de l’île de Groix, reçoit le public en consultations individuelles ou en petits groupes. Derrière son voile, tel un oracle, elle réveille les visions provoquées par la présence du public dans les miroitements de l’eau, et par sa bouche ouverte, sa voix se transforme en ondes, chants, poèmes, paroles mystérieuses offertes comme des clefs, des songes, des révélations.

En partenariat avec La Maison de la Photographie Robert Doisneau, équipement culturel du territoire Grand-Orly Seine Bièvre

Maison de la Photographie Robert Doisneau 1 rue de la Division du Général Leclerc 94250 Gentilly

Contact : https://www.legenerateur.com/spectacle/nuit-blanche-2023/ 01 49 86 99 14 https://www.facebook.com/legenerateurgentilly https://www.facebook.com/legenerateurgentilly

Bernard Bousquet Meteora – B-Painted / Mars 2023