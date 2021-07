Navenne Navenne Haute-Saône, Navenne Aurore à la Croix de Cassini Navenne Navenne Catégories d’évènement: Haute-Saône

Navenne

Aurore à la Croix de Cassini Navenne, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Navenne. Aurore à la Croix de Cassini 2021-07-30 06:00:00 – 2021-07-30

Navenne Haute-Saône Cette balade nous conduira sur les hauteurs de Navenne et de La Demie avec pour point central la Croix de Cassini dont nous rappellerons l’histoire. Si les conditions météorologiques sont favorables, nous poursuivrons sur les pentes surplombant La Demie. Points de vue sur le haut Doubs et des Vosges durant la balade. Intervenant: Katia Vidberg. Gratuit. Inscription auprès de la Maison du Tourisme. Cette balade nous conduira sur les hauteurs de Navenne et de La Demie avec pour point central la Croix de Cassini dont nous rappellerons l’histoire. Si les conditions météorologiques sont favorables, nous poursuivrons sur les pentes surplombant La Demie. Points de vue sur le haut Doubs et des Vosges durant la balade. Intervenant: Katia Vidberg. Gratuit. Inscription auprès de la Maison du Tourisme. dernière mise à jour : 2021-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Saône, Navenne Étiquettes évènement : Autres Lieu Navenne Adresse Ville Navenne lieuville 47.60873#6.16062