Dimanche, au Domaine du Crampilh Chemin Départemental 2015, 30 juillet 2023, Aurions-Idernes.

Mise à disposition de planchas et barbecues pour vous retrouver en famille ou entre amis, visite du domaine et des chais, balade commentée dans les vignes, explication sur le travail du vigneron par la famille Oulié et dégustation de Madiran et de Pacherenc du Vic-Bilh.

Réservation obligatoire minimum 6 personnes..

2023-07-30

Chemin Départemental 2015 Domaine du Crampilh

Aurions-Idernes 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Planchas and barbecues are available for you to enjoy with your family or friends, visit the domain and the cellars, guided tour of the vineyards, explanation of the work of the winegrower by the Oulié family and tasting of Madiran and Pacherenc du Vic-Bilh wines.

Reservation required for a minimum of 6 people.

Planchas y barbacoas para disfrutar en familia o con amigos, visita a la finca y a las bodegas, recorrido guiado por los viñedos, explicación del trabajo del viticultor por parte de la familia Oulié y degustación de los vinos Madiran y Pacherenc du Vic-Bilh.

Reserva obligatoria para un mínimo de 6 personas.

Bereitstellung von Planchas und Grills, damit Sie sich mit Familie oder Freunden treffen können. Besichtigung des Weinguts und der Weinkeller, kommentierter Spaziergang durch die Weinberge, Erklärung der Arbeit des Winzers durch die Familie Oulié und Verkostung von Madiran und Pacherenc du Vic-Bilh.

Obligatorische Reservierung mindestens 6 Personen.

