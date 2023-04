La fille du puisatier Espace de la Confluence, 16 mai 2023, Auriol.

Sept comédiens seront sur scène pour vous transporter dans le drame poignant de Marcel Pagnol..

2023-05-16 à 20:00:00 ; fin : 2023-05-16 . EUR.

Espace de la Confluence Rue Jean Ferrat

Auriol 13390 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Seven actors will be on stage to transport you into Marcel Pagnol’s poignant drama.

Siete actores se subirán al escenario para transportarle al conmovedor drama de Marcel Pagnol.

Sieben Schauspieler werden auf der Bühne stehen und Sie in das ergreifende Drama von Marcel Pagnol entführen.

Mise à jour le 2023-04-20 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile