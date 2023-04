Spectacle musical “Music, dance and cinéma” Espace de la Confluence, 29 avril 2023, Auriol.

Sur des chorégraphies de Sinath Ouk, les 9 musiciens de Bande originale relèvent le défi de remplacer tour à tour un orchestre symphonique, un big band de jazz ou un groupe rock..

2023-04-29 à 20:00:00 ; fin : 2023-04-29 . EUR.

Espace de la Confluence Rue Jean Ferrat

Auriol 13390 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



With choreography by Sinath Ouk, the 9 musicians of Bande originale take up the challenge of replacing in turn a symphony orchestra, a jazz big band or a rock band.

Con coreografía de Sinath Ouk, los 9 músicos de Bande originale asumen el reto de sustituir a una orquesta sinfónica, una big band de jazz o un grupo de rock.

Nach Choreographien von Sinath Ouk stellen sich die neun Musiker von Bande originale der Herausforderung, abwechselnd ein Symphonieorchester, eine Jazz-Bigband oder eine Rockband zu ersetzen.

