CONCERT – ALFREDO BUENDIA Y LOS PICAFLORES Lieu-dit Moundo Aurignac, jeudi 14 mars 2024.

CONCERT – ALFREDO BUENDIA Y LOS PICAFLORES Lieu-dit Moundo Aurignac Haute-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-14 19:00:00

fin : 2024-03-14

Rendez vous à La Glissade pour un concert aux rythmes afro-cubains. Laissez -vous transporter!

Sept musiciens sur-vitaminés à la bonne humeur contagieuse,. Des cuivres incisifs et des percussions endiablées pour une ambiance déjantée. Des rythmes afro-cubains et un mambo de folie qui emportent dans la joie et font danser sur la tête, vibrer sur les chants.

Avec Alfredo Buendía y Los Picaflores, on crie, on chante, on entre en transe… Une musique à la fois rythmée et mélodique, délibérément folle, drôle, festive percutante et envoutante !

Restauration possible sur place proposée par Charlotte Girou

EUR.

Lieu-dit Moundo LA GLISSADE

Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie contact@laglissade.baby



