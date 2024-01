CONCERT RÉCIF Lieu-dit Moundo Aurignac, vendredi 23 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 19:00:00

fin : 2024-02-23

Rendez vous à La Glissade pour un concert entre jazz, maloya, chanson française et groove de Guinée. Un panel de compositions solaires et épicées!

Quatuor féminin poético-percussif, « Récif » joue avec leur corp comme des tambours en slamant le français, le créole et l’occitan.

Les percussions corporelle deviennent chorégraphiques et l’espace de la scène se fond par instant à celui du public qui se voit invité à chanter par moment.

une soirée solaire et musicale à ne pas manquer !

Restauration possible sur place proposé par Léa Darrault

10 EUR.

Lieu-dit Moundo LA GLISSADE

Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie contact@laglissade.baby



