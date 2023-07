[FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ – Aurignac] LA MARMAILLE & BOUBACAR NDIAYE Aurignac, 13 août 2023, .

Dimanche 13 août, 10h00, 15h00, 18h30, 20h00 Aurignac SPECTACLES : entrée libre dans la limite des places disponibles, annulés en cas de pluie // VISITES TOURISTIQUES, CULTURELLES ET PATRIMONIALES : gratuites sur réservation auprès de Haute-Garonne Tourisme // PETITE RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE

☼ Concert à 18h30 – La Cafetière, 26 Rue St Michel

LE FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ FAIT HALTE À LA CAFETIÈRE – label « Comme à la maison »

Carroussel aux sonorités classes et cuivrées au pays du jazz tordu, de la soul et du rock velu

Six artistes : une chanteuse méga-faune, un bassiste à voix électrisant, un tuba haut les chœurs, un sax très appeal, un trombone à complice et un batteur éclectique.

C’est du clinquant pour les tympans, du voluptueux pour les yeux !

La Marmaille c’est un brillant carrousel aux sonorités classes et cuivrées, c’est un grand-huit aux grooves abondants, aux drums percutants, c’est un train fantôme qui voyage au pays du jazz tordu, de la soul et du rock velu.

►Distribution : Anaïs Andret Cartini : trompette et chant / Céline Buisson : trombone / Kévin Balzan : basse électrique / Pollet Éric : trombone / Léonard Bossavy : batterie / Frédéric Monnier : saxophone

https://www.youtube.com/watch?v=ggjsMPjlgYM

PETITE RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE

—

☼ Spectacle à 20h – Musée de l’Aurignacien, Avenue de Benabarre

Aïda, celle qui reviendra

Conte musical d’Aïda, fille, mère et avant tout Femme

Boubacar Ndiaye questionne et dénonce avec subtilité les violences conjugales au travers du parcours de vie d’Aïda, fille, femme, mère, épouse mais avant tout être humain.

Vêtue de sa robe du Passé, Aïda porte les chaussures du Présent.

Et pourtant, sa coiffure est minutieusement orientée vers le Futur.

Si elle a décidé de revenir, c’est pour compléter ce qu’elle n’avait pas pu faire pour lui.

Dans ce spectacle, la musique appelle le conte qui se mêle au chant et aux mouvements rythmés par les silences. Ils font appel aux forces invisibles qui, si besoin, viendront prendre soin des humains.

Aide à la création – Espace Roguet, Conseil départemental de la Haute-Garonne

► Distribution : Boubacar Ndiaye : conteur, chant / Baye Cheikh Mbaye : percussions / Mamadou Dembele : kora, balafon, flûte / Sylvie Cassagne : violon, chant

https://www.youtube.com/watch?v=r-y7x3nsVm8

—

VISITES TOURISTIQUES, CULTURELLES ET PATRIMONIALES

RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES

10h à 13h & 15h à 18h – Visite libre du château et de la cité médiévale

Le Château comtal et son donjon restauré s’imposent dans le paysage. Ce Château édifié au XIIIème siècle témoigne de la place forte qu’occupait Aurignac au Moyen-âge comme chef-lieu d’une importante châtellenie des Comtes de Comminges.

RDV : Château d’Aurignac

16h – Conte et préhistoire avec Véronique Girard

Les contes nous permettent de voyager et d’explorer notre imaginaire. Véronique Girard et sa guitare transportent le public dans les Pyrénées, à la rencontre des grands animaux qui peuplent ce territoire mystérieux.

RDV : Musée de l’Aurignacien – Avenue de Benabarre, 31420 Aurignac

Durée : 1h

Jauge : Jusqu’à 60 personnes

17h – Balade vers l’abri préhistorique

Cheminez sur les pas de nos ancêtres du musée à l’abri préhistorique, classé monument historique.

Après avoir découvert les vestiges archéologiques exposés au musée, accompagnés par un médiateur du musée, vous emprunterez le sentier d’interprétation menant jusqu’au site archéologique.

Cette balade au cœur d’une nature préservée, sera l’occasion de découvrir, le temps de plusieurs haltes explicatives, l’environnement des peuples de la Préhistoire ainsi que leur mode de vie.

En chemin, vous rencontrez l’Homme Lion, reproduction monumentale de la plus ancienne œuvre aurignacienne, réalisée par l’artiste Abraham Poincheval en 2018.

Au terme du sentier, la découverte de l’abri et ces campagnes de fouilles actuelles vous seront contées et une démonstration d’allumage d’un feu préhistorique clôturera la visite, pour une immersion au cœur de la Préhistoire.

Infos pratiques : Sous réserve des conditions météorologiques. Prévoir des chaussures adaptées. Sentier 2,4 km aller-retour.

RDV : Musée de l’Aurignacien – Avenue de Benabarre, 31420 Aurignac

Durée : 1h30

Jauge : Jusqu’à 20 personnes

http://www.musee-aurignacien.com/

EXPOSITIONS

« Toucher l’art des cavernes » – découverte multisensorielle et ludique

« Les collections archéologiques de l’abri préhistorique d’Aurignac«

—

RENSEIGNEMENTS FESTIVAL

Spectacles / Concerts

Direction des Arts Vivants et Visuels – Conseil départemental de la Haute-Garonne

05 34 45 58 30

ENTRÉE GRATUITE dans la limite des places disponibles, annulés en cas de pluie.

PETITE RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE

Visites touristiques, culturelles et patrimoniales

GRATUIT SUR RÉSERVATION auprès de Haute-Garonne tourisme

05 61 99 44 00 / bienvenue@tourismehg.com

© Giulia Simonetti