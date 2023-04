Fête du Grand chêne Au bourg, 18 août 2023, Auriac-sur-Dropt.

Fête du village, repas, loto, randonnées et vide-greniers

– Vendredi 18 août, une randonnée pédestre avec pause musicale, loto, randonnée nocturne VTT,

– Samedi 19 août, soirée moules-frites et bal gratuit,

– Dimanche 20 août, vide-greniers, randonnée pédestre, circuit VTT, repas champêtre le midi, soirée musicale avec grillades le soir..

2023-08-18 à ; fin : 2023-08-20 . EUR.

Au bourg

Auriac-sur-Dropt 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Village festival, meal, bingo, hikes and garage sale

– Friday, August 18, a hike with musical break, bingo, night hike VTT,

– Saturday August 19, mussels and French fries evening and free ball,

– Sunday August 20, garage sale, hiking, mountain bike circuit, country meal at noon, musical evening with grills in the evening.

Fiesta del pueblo, comida, bingo, caminatas y venta de garaje

– Viernes 18 de agosto, paseo con descanso musical, bingo, paseo nocturno en bicicleta de montaña,

– Sábado 19 de agosto, velada de mejillones y patatas fritas y baile libre,

– Domingo 20 de agosto, venta de garaje, paseo a pie, paseo en bicicleta de montaña, comida campestre al mediodía, velada musical con barbacoa por la noche.

Dorffest, Essen, Lotto, Wanderungen und Flohmarkt

– Freitag, 18. August, eine Wanderung mit musikalischer Pause, Lotto, nächtliche Mountainbike-Tour,

– Samstag, 19. August, Abend mit Muscheln und Pommes frites und kostenlosem Tanz,

– Sonntag, den 20. August, ein Flohmarkt, eine Wanderung, eine Mountainbike-Tour, mittags ein ländliches Essen, abends ein musikalischer Abend mit Grillen.

