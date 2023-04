Vide greniers Au bourg Auriac-sur-Dropt Catégories d’évènement: Auriac-sur-Dropt

Vide greniers Au bourg, 4 juin 2023, Auriac-sur-Dropt. Vide greniers toute la journée du dimanche 4 juin, dans le bourg d’Auriac sur Dropt.

Inscription au 06 77 91 31 45.

Au bourg

Flea market all day Sunday June 4th, in the village of Auriac sur Dropt.

Registration at 06 77 91 31 45 Rastro durante todo el día el domingo 4 de junio, en el pueblo de Auriac sur Dropt.

Inscripciones en el 06 77 91 31 45 Vide greniers toute la journée du dimanche 4 juin, dans le bourg d’Auriac sur Dropt.

Anmeldung unter 06 77 91 31 45

