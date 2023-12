Marché de Noël Auriac, 9 décembre 2023 17:00, Auriac.

Auriac,Pyrénées-Atlantiques

Nombreux stands de producteurs et créateurs. Photo avec le Père Noël. Buvette de Noël. Restauration sur place et à emporter. Concours de la pesée de fromage : une meule à gagner !.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 22:00:00. .

Auriac 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Many stands of producers and creators. Photo with Santa Claus. Christmas refreshment bar. Catering on site and to take away. Cheese weighing competition: win a wheel of cheese!

Numerosos stands de productores y creadores. Foto con Papá Noel. Bar de refrescos navideños. Catering in situ y para llevar. Concurso de pesaje de quesos: ¡gane una rueda de queso!

Zahlreiche Stände von Produzenten und Kreativen. Foto mit dem Weihnachtsmann. Getränkeausschank für die Weihnachtszeit. Verpflegung vor Ort und zum Mitnehmen. Käse-Wiege-Wettbewerb: Ein Laib zu gewinnen!

