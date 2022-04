Auriac en fêtes ! Auriac, 30 avril 2022, Auriac.

Auriac en fêtes !

2022-04-30 14:00:00 – 2022-04-30 23:00:00

Auriac Pyrénées-Atlantiques

EUR 5 5 Auriac en fêtes ! Dès 14h : après-midi en plein air avec tournoi de pétanque en doublette, concours de belote et tournoi de foot pour les plus jeunes. Buvette et pâtisseries. 20h : repas communal sur réservation. 23h : bal avec l’orchestre Arpège.

Comité fes fêtes Auriac

Auriac

