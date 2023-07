Promenade accompagnée des concepteurs des jardins Auriac, 21 juillet 2023, Auriac.

Auriac,Corrèze

Promenade commentée dans les différentes escapades des Jardins SOTHYS, par les paysagistes concepteurs, l’atelier Callarec, depuis 2009.

Mr et Mme Callarec, accompagné par Alain Chaumeil, notre responsable espace vert, vous expliqueront, sous fond d’anecdotes, la genèse des jardins, les choix qui ont été faits, les choix des végétaux, des ambiances, les rencontres successives avec Bernard Mas.

Guided tour of the different escapades of the SOTHYS Gardens, by the landscape designers, the Callarec studio, since 2009.

Mr. and Mrs. Callarec, accompanied by Alain Chaumeil, our green space manager, will explain to you, through anecdotes, the genesis of the gardens, the choices that were made, the selection of plants and atmospheres, and the successive meetings with Bernard Mas

Una visita guiada por las diferentes escapadas de los Jardines SOTHYS, dirigida por los paisajistas, el estudio Callarec, desde 2009.

El Sr. y la Sra. Callarec, acompañados por Alain Chaumeil, nuestro responsable de espacios verdes, le explicarán, a través de anécdotas, la génesis de los jardines, las decisiones que se tomaron, la elección de las plantas, los ambientes, los sucesivos encuentros con Bernard Mas..

Kommentierter Spaziergang durch die verschiedenen Eskapaden der SOTHYS-Gärten, die von den Landschaftsarchitekten, dem Atelier Callarec, seit 2009 gestaltet werden.

Herr und Frau Callarec, begleitet von Alain Chaumeil, unserem Verantwortlichen für Grünflächen, erklären Ihnen mit Anekdoten die Entstehung der Gärten, die Entscheidungen, die getroffen wurden, die Wahl der Pflanzen, die Stimmungen, die aufeinanderfolgenden Treffen mit Bernard Mas

