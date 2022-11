Aurez-vous votre certificat d’études ?

2022-12-11 – 2022-12-11 Questions d’histoire, de géographie, d’orthographe, de sciences naturelles, d’instruction civique, d’éducation morale s’enchaînent… mais aussi d’agriculture et de couture !

Sommes-nous moins ou plus cultivés que l’étaient les jeunes Français de ces années-là ? Qui des enfants, des parents ou des grands parents obtiendra le meilleur score ?

Grâce à une application à télécharger sur votre téléphone, participez à ce jeu collectif. Les résultats et le classement des meilleurs participants s’affichent en direct sur écran géant, commentés par un animateur qui n’a pas sa langue dans sa poche.

À l’issue de l’évènement une remise de prix vient récompenser les champions.

« Aurez-vous eu votre certificat d’études ? » s’affirme ainsi comme une invitation à voyager dans le temps, comme une manière stimulante et amusante de tester sa culture générale en famille. Imaginez vous sur les bancs de l’école il y a 100 ans. A cette époque, les enfants entre 11 et 13 passaient une sorte de championnat de l’éducation : Le certificat d’études. Êtes-vous capable de l’obtenir ? Venez tester votre culture générale en famille. contact@atelier-languefrancaise.fr +33 4 65 36 27 10 https://www.atelier-languefrancaise.fr/ dernière mise à jour : 2022-11-10 par

