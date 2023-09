LONGBOARD Aureville Aureville, 2 septembre 2023, Aureville.

LONGBOARD 2 et 3 septembre Aureville

Nous sommes fiers de vous accueillir pour la huitième édition de note classique Back to the D35 qui aura lieu le week-end du 2 & 3 septembre 2023!

Cette année, le freeride sera en association avec le festival We Are Nice People : MUSIC, FOOD & LONGBOARD !

Hommage à la culture Sound System

Dès 19h : Buvette / Foodtruck/ DJ Set

Les spots restent inchangés :

– Samedi : Goyrans, cette année nous pourrons rider uniquement le spot de droite, environ 6% sur une distance d’environ 1 km

-Dimanche : la mythique D35 !

Tracé d’environ 1km avec une moyenne de 5%

Formidable occasion d’éliminer tous les vices de la veille ou de les cumuler

L’inscription comprend des runs non-stop de 11h à 18h tout le week-end, et un délicieux repas le samedi soir

Le midi BBQ à disposition : prenez vos grillades !

Tout cela pour seulement 35€ le week-end ! (20€ pour les adhérents)

Donc n’hésitez pas à prendre votre adhésion ALT directement sur notre site :

https://alt-skate.fr/shop/compte/paiement-dadhesion/?level=1

Les inscriptions se feront directement sur notre site :

https://alt-skate.fr/shop/produit/d35-02-03-09/

⚠️Ouverture des inscriptions : Lundi 31 Juillet à 18h ! ⚠️

Restez connectés !!

Les protections obligatoires :

-Casque intégral

-Dorsale

-Coudières

-Genouillères

-Gants

Libre à vous de vous munir d’un cuir ou de tout autre déguisement.

Les organisateurs se réservent le droit d’exclure du freeride tout participant jugé dangereux pour lui-même ou pour les autres.

Sur le spot : une aire de camping sera mise à votre disposition pour planter la tente et un parking pour y garer les voitures.

Nous comptons sur vous pour laisser l’espace propre.

On vous attend nombreux !

Aureville Village, 31320 Aureville Aureville 31320 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://alt-skate.fr/shop/compte/paiement-dadhesion/?level=1 »}, {« link »: « https://alt-skate.fr/shop/produit/d35-02-03-09/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-02T11:00:00+02:00 – 2023-09-02T18:00:00+02:00

2023-09-03T11:00:00+02:00 – 2023-09-03T18:00:00+02:00

longboard festival

Association de Longboardeurs Toulousains – ALT