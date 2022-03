Auréliens Gap Gap Catégories d’évènement: Gap

Hautes-Alpes

Auréliens Gap, 28 avril 2022, Gap. Auréliens Usine Badin Rue du Forest d’Entrais Gap

2022-04-28 19:00:00 19:00:00 – 2022-04-28 Usine Badin Rue du Forest d’Entrais

Gap Hautes-Alpes Gap EUR 16 Mettre la parole d’un Aurélien (l’astrophysicien Aurélien Barrau) dans la bouche d’un autre (le comédien Aurélien Patouillard) : avec cette brillante idée, la tribune scientifique et politique devient un formidable moment de théâtre. accueil@theatre-la-passerelle.com +33 4 92 52 52 52 http://www.theatre-la-passerelle.com/ Usine Badin Rue du Forest d’Entrais Gap

dernière mise à jour : 2022-03-16 par Office de Tourisme Gap Tallard Vallées

Détails Catégories d’évènement: Gap, Hautes-Alpes Autres Lieu Gap Adresse Usine Badin Rue du Forest d'Entrais Ville Gap lieuville Usine Badin Rue du Forest d'Entrais Gap Departement Hautes-Alpes

Gap Gap Hautes-Alpes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gap/

Auréliens Gap 2022-04-28 was last modified: by Auréliens Gap Gap 28 avril 2022 Gap Hautes-Alpes

Gap Hautes-Alpes