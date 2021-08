Auréliens • 2b Company Le Cube, 5 octobre 2021, Villenave-d'Ornon.

Auréliens • 2b Company

du mardi 5 octobre au mercredi 6 octobre à Le Cube

Dans le cadre du FAB festival international des arts de Bordeaux Métropole du 1er au 23 octobre 2021. —————————————————————————————————– ### Le texte est d’un Aurélien : il énonce des chiffres, implacables, la voix est posée et vive, le verbe articulé, la parole gourmande, et l’humour grinçant jamais très loin. C’est le discours d’Aurélien Barrau, astrophysicien et philosophe, devenu ces quelques dernières années une des figures de proue de la cause écologique, pour sa conférence « Le plus grand défi de l’humanité » don- née à l’Université de Lausanne en 2019. Sur scène, c’est un autre Aurélien qui en sera le porte-voix ; Aurélien Patouillard, interprétant le texte de la conférence qu’a prononcé l’astrophysicien et philo- sophe sur l’urgence d’agir pour l’avenir de notre pla- nète. Il s’agit ici d’opérer un déplacement du discours pour en faire surgir la dimension sensible. Entendre autrement un discours que les scientifiques du monde entier répètent inlassablement depuis plus de 30 ans. Auréliens n’est pas seulement un énième avertisse- ment sur les questions écologiques : à travers la mise en scène, François Gremaud intensifie les idées par la puissance du plateau et impulse la conscience nécessaire pour aborder l’avenir autrement. + d’infos service culturel 05 57 99 52 24

Tout public à partir de 15 ans • Durée : 1 h • Tarifs : 10 € et 6 € (pass fabaddict)

Théâtre

Le Cube chemin de Cadaujac, 33140 Villenave d'Ornon Villenave-d'Ornon Gironde



2021-10-05T14:30:00 2021-10-05T15:30:00;2021-10-05T20:30:00 2021-10-05T21:30:00;2021-10-06T20:30:00 2021-10-06T21:30:00