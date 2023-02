AURELIE CHARON / AMELIE BONNIN RADIO LIVE – LA RELEVE TH.NAT.DE CHAILLOT – SALLE GEMIER, 7 avril 2023 00:00, PARIS.

Aurélie Charon / Amélie Bonnin

Radio live – La Relève

Durée : 1h

ARTISTE ASSOCIÉE

Images filmées, paroles spontanées et musique live servent ici à brosser le portrait et à parcourir le récit de vie de jeunes gens engagés du monde entier.

Depuis dix ans, Radio Live prolonge les rencontres et les amitiés tissées par Aurélie Charon et Caroline Gillet au fil de leurs séries documentaires radiophoniques pour France Culture et France Inter. Un spectacle en forme de dialogue entre des jeunes gens d’ici et d’ailleurs, habités par des questions d’engagement, de liberté et d’identité. Radio Live – La Relève poursuit cette conversation avec, sur scène, une jeunesse en action. Amélie Bonnin et Aurélie Charon sont parties filmer les autres générations : ceux qui ont 70 ans, ceux qui ont 10 ans. Entre les images filmées, les illustrations pensées par Amélie Bonnin et les paroles spontanées guidées par Aurélie Charon, Radio Live – La Relève procède d’une écriture en direct.

VINCENT THÉVAL

Distribution / Crédits

Conception, création image et écriture scénique Aurélie Charon et Amélie Bonnin

Avec en alternance Yannick Kamanzi (Rwanda), Hala Rajab (Syrie), Martin France (France), Ines Tanovic (Bosnie) et d’autres à venir.

Musique Live en alternance Emma Prat, Dom La Nena et Rosemary Standley

Images réalisées avec Thibault de Chateauvieux

Montage vidéo Céline Ducreux

Espace Alix Boillot

Régie générale et création lumière Thomas Cottereau

Régie vidéo et son Claire Mahieux

Rencontres issues des séries radiophoniques et des voyages Aurélie Charon et Caroline Gillet

Production Mathilde Gamon – Radio Live Production

Avec le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès, dans le cadre du programme New Settings

Coproduction Festival d’automne à Paris

Radio Live – La Relève a bénéficié d’une aide à la diffusion de la Région Île-de-France.

