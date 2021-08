Tournon-sur-Rhône Tournon-sur-Rhône Ardèche, Tournon-sur-Rhône Aurélia Decker : Femme toi même – Festival des humoristes Tournon-sur-Rhône Tournon-sur-Rhône Catégories d’évènement: Ardèche

Tournon-sur-Rhône

Aurélia Decker : Femme toi même – Festival des humoristes Tournon-sur-Rhône, 20 août 2021, Tournon-sur-Rhône. Aurélia Decker : Femme toi même – Festival des humoristes 2021-08-20 20:45:00 20:45:00 – 2021-08-20 Théâtre Jacques Bodoin 1 Place Rampon

Tournon-sur-Rhône Ardêche Tournon-sur-Rhône EUR Aurélia a trouvé le temps de déménager, de se marier et d’avoir une petite fille.

Le monde a changé, les femmes ont changé, Aurélia aussi a changé… Et le spectacle… ? contact@festivaldeshumoristes.com +33 9 54 83 80 67 http://www.festivaldeshumoristes.com/ dernière mise à jour : 2021-08-05 par Ardèche Hermitage Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Ardèche, Tournon-sur-Rhône Autres Lieu Tournon-sur-Rhône Adresse Théâtre Jacques Bodoin 1 Place Rampon Ville Tournon-sur-Rhône lieuville 45.06586#4.83496