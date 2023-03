Aurelia Decker Dans Femme Toi-Même COMEDIE LA ROCHELLE LA ROCHELLE Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Aurelia Decker Dans Femme Toi-Même COMEDIE LA ROCHELLE, 15 avril 2023, LA ROCHELLE. Un spectacle à la date du 2023-04-15 à 21:00. Tarif : 27.0 à 27.0 euros. Quarante ans, l'âge de la maturité… Ah bon ?! À ma fille de quatre ans qui me posait la question : « Maman, c'est quoi être une femme? » J'aurais dû répondre : » Je ne sais pas ! « . Ça aurait été plus honnête … Mais voilà vous savez comment sont les femmes … Il faut qu'elles brodent … Alors j'en ai fait un spectacle ! COMEDIE LA ROCHELLE, 18 rue Rambaud, Charente-Maritime

