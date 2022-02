Aurel Violas Trio Tours, 16 mars 2022, Tours.

Aurel Violas Trio Tours

2022-03-16 21:00:00 21:00:00 – 2022-03-16

Tours Indre-et-Loire

Complété par Benjamin Thiébault (France) au piano et Daniel Nagel (Allemagne) à la contrebasse, le trio interprète les compositions et arrangements d’Aurel Violas ; ce sont autant de curiosités rythmiques stimulant l’imaginaire visuel, que de simples mélodies, apaisées et empreintes de nostalgie. Le résultat est un jazz vivant et organique, faisant la part belle à l’interaction et l’inventivité.

billetterie@bateauivre.coop https://www.bateauivre.coop/

Bateau ivre

Tours

