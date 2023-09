Réparations et dons à une association Aurel multiservices Saint-Vallier Catégories d’Évènement: Drôme

Saint-Vallier Réparations et dons à une association Aurel multiservices Saint-Vallier, 20 octobre 2023, Saint-Vallier. Réparations et dons à une association Vendredi 20 octobre, 09h30 Aurel multiservices Bonjour, beaucoup de chaussures ont été données pour être réparées par mes stagiaires en formation à l’occasion de la semaine de la réparation. Je vous propose de réparer des chaussures (ou d’amener les vôtres à donner!) pour les réparer ensemble.

Pas de matériel à prévoir : toutes les réparations que je vous aiderai à réaliser seront données à une association. Les frais de réparations sont pris en charge par ma société. Aurel multiservices 24 rue de Verdun 26240 Saint-Vallier Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

