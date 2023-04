Exposition « Là bas » Aurel Catégories d’Évènement: Aurel

Drôme

Exposition « Là bas », 4 août 2023, Aurel . Aurel ,Drome , Exposition « Là bas » Temple Aurel Drome

2023-08-04 17:00:00 17:00:00 – 2023-08-13 21:00:00 21:00:00 Aurel

Drome . Joël Abouzit, artiste plasticien valentinois. Du crayon au métal, Joël Abouzit ne met pas de frontière entre le dessin, la peinture, la sculpture, il modèle des portraits, des regards, cherchant à aller au delà des simples traits anatomiques. dessinjoel@gmail.com +33 6 18 03 51 10 http://www.joelabouzit.wordpress.com/ Aurel

dernière mise à jour : 2023-03-31 par

Détails Catégories d’Évènement: Aurel, Drôme Autres Lieu Aurel Adresse Temple Aurel Drome Ville Aurel Departement Drome Tarif Lieu Ville Aurel

Aurel Aurel Drome https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aurel /

Exposition « Là bas » 2023-08-04 was last modified: by Exposition « Là bas » Aurel 4 août 2023 Aurel Drôme Temple Aurel Drome

Aurel Drome