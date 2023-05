Festival D’la joie sous les lampions 2953 Route d’Aurel, 3 août 2023, Aurel.

Rendez-vous à la CoConnerie à Aurel pour 3 soirées de spectacles en plein air. Au programme du rire, du théâtre, de la musique, des chansons, un bal, des ateliers et stages ! En 2 parties avec un temps de pause et des animations, restauration et buvette.

2023-08-03 à 18:30:00 ; fin : 2023-08-05 . .

2953 Route d’Aurel La Coconnerie

Aurel 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Rendezvous at the CoConnerie in Aurel for 3 evenings of outdoor shows. On the program : laughter, theater, music, songs, a ball, workshops and courses ! In 2 parts with a time of pause and animations, restoration and refreshment bar

Cita en la CoConnerie de Aurel para 3 veladas de espectáculos al aire libre. En el programa: risas, teatro, música, canciones, baile, talleres y cursos En 2 partes con pausa y animaciones, comida y bebida

Treffpunkt: La CoConnerie in Aurel für drei Abende mit Aufführungen unter freiem Himmel. Auf dem Programm stehen Lachen, Theater, Musik, Chansons, ein Ball, Workshops und Praktika! In 2 Teilen mit einer Pause und Animationen, Essen und Trinken

Mise à jour le 2023-04-14 par Office de tourisme Cœur de Drôme – Pays de Crest et de Saillans