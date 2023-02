AUREL DANS PLUS REEL LE LIEU, 10 février 2023, PARIS.

AUREL DANS PLUS REEL LE LIEU. Un spectacle à la date du 2023-02-10 au 2023-03-31 19:00. Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

"Il est grand temps d'accoucher de vous-même !" C'est sur ces mots prononcés par une voyante (payée 60 euros la demi-heure) qu'Aurel en a la certitude : s'il désire enfin être un homme accompli, il va devoir fendre l'armure, et son nouveau spectacle sera son lâcher de bouclier ! Ces petites cases dans lesquelles on voudrait le mettre lorsque la trentaine approche, ses TOC, ses histoires d'amour (très souvent non réciproques), son coming-out fait à 100 km/h en pleine autoroute… Aurel n'épargne rien et surtout pas lui-même ! Un spectacle introspectif, intime, et "dérangé", comme une ode à s'accepter tel que l'on est ! "Et puis bon, j'avais plus de quoi me payer un psy aussi, alors venez !"

LE LIEU PARIS 41 RUE DE TREVISE 75009

