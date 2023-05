Aurel dans « Plus Réel » Café théâtre Le Lieu, 7 avril 2023, Paris.

Du vendredi 07 avril 2023 au vendredi 30 juin 2023 :

vendredi

de 21h30 à 22h30

.Public adolescents adultes. payant

Dès 12,95€

Un one-man-show lumineux, sincère et introspectif

« Il est grand temps d’accoucher de vous-même ! »

C’est sur ces mots prononcés par une voyante (payée 60 euros la demi-heure) qu’Aurel en a la certitude : s’il désire enfin être un homme accompli, il va devoir fendre l’armure, et son nouveau spectacle sera son lâcher de bouclier !

Ces petites cases dans lesquelles on voudrait le mettre lorsque la trentaine approche, ses TOC, ses histoires d’amour (très souvent non réciproques), son coming-out fait à 100 km/h en pleine autoroute… Aurel n’épargne rien et surtout pas lui-même !

Un spectacle introspectif, intime, et « dérangé », comme une ode à s’accepter tel que l’on est !

« Et puis bon, j’avais plus de quoi me payer un psy aussi, alors venez ! »

Café théâtre Le Lieu 41 rue de Trévise 75009 Paris

