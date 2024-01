La CoConnerie – Chtolôgo La Coconnerie Aurel, samedi 9 mars 2024.

La CoConnerie – Chtolôgo La Coconnerie Aurel Drôme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 20:30:00

fin : 2024-03-09 23:00:00

Le projet Chtolôgo est un OCNI (objet chantant non identifié), fruit de la rencontre fortuite entre un accordéon chromatique, des percussions hétéroclites et un être humain mutant à la fois félin et humain errant en quête de sens…

La Coconnerie 2953 Route d’Aurel

Aurel 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@lacoconnerie.fr



