La CoConnerie – « Les Princesses » Performance poétique La Coconnerie Aurel, samedi 20 janvier 2024.

La CoConnerie – « Les Princesses » Performance poétique La Coconnerie Aurel Drôme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 20:30:00

fin : 2024-01-20 23:00:00

Des mots en vrac à écouter et ressentir, de la désinvolture sur un terrain de jeu commun. On chuchote, on crie, on chante, on implique nos corps, on traduit ce qui passe et tourne en boucle dans nos têtes, on s’interdit rien, on est là, devant,

Vivant.e.s

La Coconnerie 2953 Route d’Aurel

Aurel 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@lacoconnerie.fr



L’événement La CoConnerie – « Les Princesses » Performance poétique Aurel a été mis à jour le 2024-01-15 par Office de tourisme Cœur de Drôme – Pays de Crest et de Saillans