Concours de pétanque : Challenge Bourgie La Flachère, 5 août 2023, Aurec-sur-Loire.

La Boule Amicale Aurécoise organise le challenge Bourgie (32 tête à tête).

2023-08-05

La Flachère Terrain de la Flachère

Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The Boule Amicale Aurécoise organizes the Bourgie challenge (32 head to head)

La Boule Amicale Aurécoise organiza el desafío de Bourgie (32 cabeza a cabeza)

Die Boule Amicale Aurécoise organisiert den Challenge Bourgie (32 Kopf an Kopf)

