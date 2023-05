Concert « Le Violon virtuose » Eglise Saint-Pierre, 23 juin 2023, Aurec-sur-Loire.

L’Université pour Tous organise le concert « Le violon virtuose ».

Eglise Saint-Pierre

Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The University for All organizes the concert « The Virtuoso Violin »

La Universidad para Todos organiza el concierto « El violín virtuoso »

Die Universität für Alle organisiert das Konzert « Die virtuose Violine »

