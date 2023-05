Marche organisée 5 avenue de la Gare, 11 juin 2023, Aurec-sur-Loire.

L’association aux Petits bambins propose une marche le dimanche 11 juin de 8h à 18h..

2023-06-11 à ; fin : 2023-06-11 . .

5 avenue de la Gare Maison des associations

Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The association aux Petits bambins proposes a walk on Sunday June 11th from 8am to 6pm.

La asociación aux Petits bambins propone una marcha el domingo 11 de junio de 8.00 a 18.00 horas.

Der Verein aux Petits bambins bietet am Sonntag, den 11. Juni von 8 bis 18 Uhr eine Wanderung an.

Mise à jour le 2023-04-28 par Office de Tourisme Loire Semène