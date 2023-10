Table ronde « Habitat résilient » A’urba Bordeaux, 13 octobre 2023, Bordeaux.

Table ronde « Habitat résilient » Vendredi 13 octobre, 14h00 A’urba Entrée libre

Canicule, retrait et gonflement des argiles, inondations… le changement climatique accroît les risques qui pèsent sur le bâti. Quelles solutions mettre en oeuvre pour adapter le parc immobilier de Bordeaux Métropole ?

Franck Lirzin, auteur de l’essai Paris face au changement climatique, Alexandra Lebert, directrice de recherche au Centre Scientifique et Technique du Bâtiment sur la thématique «bâtiments et villes face au changement climatique», et Thierry Deberle, responsable de la stratégie énergétique de la CDC Habitat, échangeront sur la résilience du logement.

A'urba quai armand lalande bordeaux Bordeaux 33300

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T14:00:00+02:00 – 2023-10-13T15:30:00+02:00

