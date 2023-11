Karine Dubernet » Perlimpinpin » – Tournée THEATRE A L’OUEST – AURAY, 18 février 2024, AURAY.

Karine Dubernet » Perlimpinpin » – Tournée THEATRE A L’OUEST – AURAY. Un spectacle à la date du 2024-02-18 à 17:00 (2023-12-09 au ). Tarif : 24.0 à 24.0 euros.

LA COMPAGNIE DU CAFE THEATRE (L-R-2022-012782) PRESENTE CE SPECTACLE Le nouveau spectacle de Karine Dubernet en création à Nantes Les politiques nous manipulent avec la connivence des médias pour servir leurs propres intérêts : beaucoup de gens en ont vaguement l’intuition, mais personne n’ose regarder la vérité en face. Comment arrivent-t-ils à maintenir la population aussi facilement dans la servitude volontaire ? Grâce à une arme secrète : la poudre de Perlimpinpin ! Qui nous fait tout gober, tout accepter et tout oublier. Et si le meilleur contrepoison était d’en rire ? Karine officie dans l’émission « La Revue de Presse » sur Paris Première avec des personnages qui apportent un regard tonitruant sur la société, ainsi que sur Rire et Chansons avec « la Drôle de Minute de Karine Dubernet » dans le Morning du Rire avec Bruno Roblès. Réservations pour les personnes à mobilité réduite: 02 40 89 65 01 Karine Dubernet – Perlimpinpin

THEATRE A L’OUEST – AURAY AURAY 8 RUE LEVENANT Morbihan

