Paris Comedy Club D’humour THEATRE A L’OUEST – AURAY Catégories d’Évènement: Auray

Morbihan Paris Comedy Club D’humour THEATRE A L’OUEST – AURAY, 16 novembre 2023, AURAY. Paris Comedy Club D’humour THEATRE A L’OUEST – AURAY. Un spectacle à la date du 2023-11-16 à 20:30 (2023-11-16 au ). Tarif : 27.2 à 27.2 euros. Les humoristes les plus drôles de la nouvelle génération et de la scène parisienne en déplacement ! Au programme des surprises !Venez rire avec nous ! Paris Comedy Club D’humour Votre billet est ici THEATRE A L’OUEST – AURAY AURAY 8 RUE LEVENANT Morbihan 27.2

EUR27.2. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: Auray, Morbihan Autres Lieu THEATRE A L'OUEST - AURAY Adresse 8 RUE LEVENANT Ville AURAY Departement Morbihan Lieu Ville THEATRE A L'OUEST - AURAY latitude longitude 47.670068511799876;-2.9856137278375794

THEATRE A L'OUEST - AURAY AURAY Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/auray/