Lisa Perrio Entre Autre(s) THEATRE A L’OUEST – AURAY, 11 novembre 2023, AURAY.

Lisa Perrio Entre Autre(s) THEATRE A L’OUEST – AURAY. Un spectacle à la date du 2023-11-11 à 19:00 (2023-05-30 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Lisa Perrio incarne des femmes et des hommes qui éprouvent la vie à travers l’amour. À chacun.e sa manière d’aimer. À chacun.e sa façon d’en rire. Avec une écriture cynique et corrosive, un jeu d’une précision chorégraphique, un œil insolent et joyeux, Lisa nous offre de rire des situations plus que gênantes avec une aisance déconcertante.Textes : Lisa Perrio/ Aude GalliouMise en scène: Aude Galliou Premier Prix du Printemps du Rire 2022Prix Espoir – ICART – théâtre du GymnasePrix du Jury Mondeville sur Rire 2022Diplômée du Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique Prix d’excellence de la Classe Libre des Cours FlorentEt prix fidélité de son épicerie de quartier Lisa Perrio Entre Autre(s)

THEATRE A L’OUEST – AURAY AURAY 8 RUE LEVENANT Morbihan

