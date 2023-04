Felix Radu-Les Mots S’improsent THEATRE A L’OUEST – AURAY AURAY Catégories d’Évènement: Auray

Morbihan

Felix Radu-Les Mots S’improsent THEATRE A L’OUEST – AURAY, 8 septembre 2023, AURAY. Felix Radu-Les Mots S’improsent THEATRE A L’OUEST – AURAY. Un spectacle à la date du 2023-09-08 à 20:30 (2023-09-08 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros. C’est un virtuose des traits d’esprit qui convoque avec brio les géants de la littérature. Il dénoue les non-sens et complique la logique. Marche en funambule entre théâtre et humour. Rappelle sur scène Camus, Saint-Exupéry, Rilke, Shakespeare ; les dépoussière d’un revers de manche pour un ultime fou rire. Pour une dernière tendresse. Puis s’égare sans perdre le fil. Jongle malgré lui. C’est un poète des temps modernes, un fou, un petit prince, transportant dans sa valise le tendre drame de la vie. Alors à l’amour ! A la poésie ! Aux rires ! Et à l’éclat ! La presse en parle : « Vrai talent de comédien » Marianne « L’humour au service de la culture » Paris Match « Mention très bien ». Marie-France « C’est sans aucun doute un des espoirs belges de l’humour » RTBF, JT 13H. « Le petit prince de l’humour » Vivacité « Étoile montante » – Le métro « Jeune virtuose des jeux de mots » – La Gazette « Un poète disparu » – Le soir Mise en scène : Julien Alluguette Auteur & interprète : Félix Radu Durée : 1h10 Félix Radu Votre billet est ici THEATRE A L’OUEST – AURAY AURAY 8 RUE LEVENANT Morbihan 22.0

