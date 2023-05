MON ENTERREMENT DE VIE DE JEUNE FILLE THEATRE A L’OUEST – AURAY AURAY Catégories d’Évènement: 56400

Auray MON ENTERREMENT DE VIE DE JEUNE FILLE THEATRE A L’OUEST – AURAY, 9 juin 2023, AURAY. MON ENTERREMENT DE VIE DE JEUNE FILLE THEATRE A L’OUEST – AURAY. Un spectacle à la date du 2023-06-09 à 20:30 (2023-06-09 au ). Tarif : 24.0 à 24.0 euros. Un enterrement de vie de jeune fille c’est l’occasion de faire la fête avec ses meilleures amies sauf quand on n’en a pas… Caroline est en train de revêtir son déguisement pour son enterrement de vie de jeune fille quand Constance apprend que les autres invitées ne viendront pas. Que faire ? Lui dire la vérité et fuir cette fille qu’elle connaît à peine ou rester pour ne pas la laisser seule le jour de son EVJF ? Ces deux jeunes femmes que tout oppose vont devoir faire équipe pour surmonter les embûches que leur réserve cette soirée pleine de surprises… MON ENTERREMENT DE VIE DE JEUNE FILLE Votre billet est ici THEATRE A L’OUEST – AURAY AURAY 8 RUE LEVENANT 56400 24.0

EUR24.0. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: 56400, Auray Autres Lieu THEATRE A L'OUEST - AURAY Adresse 8 RUE LEVENANT Ville AURAY Departement 56400 Tarif 24.0 24.0 Lieu Ville THEATRE A L'OUEST - AURAY AURAY

THEATRE A L'OUEST - AURAY AURAY 56400 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/auray/

MON ENTERREMENT DE VIE DE JEUNE FILLE THEATRE A L’OUEST – AURAY 2023-06-09 was last modified: by MON ENTERREMENT DE VIE DE JEUNE FILLE THEATRE A L’OUEST – AURAY THEATRE A L'OUEST - AURAY 9 juin 2023 THEATRE A L'OUEST - AURAY AURAY

AURAY 56400