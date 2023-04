La Clique Du Clic THEATRE A L’OUEST – AURAY AURAY Catégories d’Évènement: Auray

Née à Montréal en 1977, cette discipline théâtrale allie le sport et le théâtre. Mondialement connue, cette discipline théâtrale originale séduit par sa rapidité et sa spontanéité. La Clique du Clic est une troupe d'improvisation théâtrale basée à Saint-Avé. Elle propose de nombreux ateliers et spectacles sous forme de match d'improvisation, cabaret, catch et format long.Plus d'infos sur www.cliqueduclic.comCe qui est aussi très impressionnant, c'est le bouquet de différents styles de scènes, d'époques et de référence au sein d'un même match.

