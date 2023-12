Auray, un savoir-faire horloger entre terre et mer à redécouvrir avec les îles du Ponant Rue Général Auguste la Houlle Auray, 4 décembre 2023, Auray.

Les avancées horlogères et la marine sont liées.

L’apparition des premières horloges maritimes, qui conservaient la mesure du temps même sur un navire en mouvement fut une révolution. Elles permirent aux marins de se positionner en mer avec une très grande précision.

A la croisée des sciences, des arts et de la technique, l’horloge de l’hôtel de ville d’Auray nous invite à voyager dans l’espace et dans le temps. Dans d’autres villes, des horloges astronomiques indiquent le jeu des marées ainsi que les éclipses. L’horlogerie a véhiculé des connaissances et un savoir-faire d’une région à une autre.

Depuis le 16 décembre 2020, l’UNESCO a inscrit les savoir-faire en mécanique horlogère et mécanique d’art sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Si cette inscription met en valeur une tradition franco-suisse, le savoir-faire horloger s’est aussi aventuré sur les côtes bretonnes jusqu’au Pays d’Auray, terreau d’inventions toutes aussi étonnantes.

Voyager dans le temps et les archives nous permet de faire le pont entre l’actualité d’hier et d’aujourd’hui. Les enjeux ont-ils tant changé? A nous de le découvrir.

