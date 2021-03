Auray refait son cirque Quai de St Goustan, 21 mai 2021-21 mai 2021, Auray.

Auray refait son cirque

du vendredi 21 mai au dimanche 23 mai à Quai de St Goustan

Faire connaître aux enfants et adultes des environs et d’ailleurs la culture bretonne grace aux Arts Vivants et la pratique de la voile traditionnelle. Donner l’occasion aux communautés alréenes de croiser et d’échanger par la danse la musique ou les arts vivants. Les valeurs du cirque sont le vecteur commun qui donne l’opportunité aux associations concernées d’ouvrir de nouveaux horizons de collaboration artistique innovante. Nous imaginons que plus de 1000 personnes viendront au rendez vous car nous mutualisons nos ressources avec les associations locales : Arts du cirque et de la rue Scic Equilibres, dimension participative Animations voile traditionnelle avec Mod Khoz et L’indomptable Baptêmes de navigation et expo photo Palettes des musiques Bretonnes d’hier et d’aujourd’hui Kendleur Initiation Danses Bretonnes avec Ti Douar Alré Restauration multi ethnique avec Le lieu Dit et la Brasserie de l’Ane Doré Organisation générale avec A l’Assaut des Rues Participation du service évènementiel de la ville d’Auray Relais quartier avec le PIMMS, La Mission Locale Action handicap avec SSEFIS Gabriel Deshayes Nous anticipons les mesures Covid 19 qui seront appliquées à cette période

Entrée Libre

Vivre la Bretagne d’hier et d’aujourd’hui en complicité avec les arts du cirque et de la rue

Quai de St Goustan Quai de St Goustan, 56400 AURAY Auray Morbihan



