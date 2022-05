Rencontre avec Michel Simion Librairie Vent de soleil Auray Catégories d’évènement: Auray

Rencontre avec Michel Simion Librairie Vent de soleil, 23 octobre 2020 17:00, Auray. Vendredi 23 octobre 2020, 17h00 Sur place 02 97 56 69 11 Rencontre avec Michel Simion Essayiste, traducteur, professeur d’histoire, Michel Simion est diplômé de l’Institut de Théologie Orthodoxe Saint Serge à Paris. Il a publié des articles et des traductions de théologie. Il vient de publier “La souffrance-Regard d’un orthodoxe” aux Éditions Apostolia. Librairie Vent de soleil 17, rue du Château 56400 AURAY 56400 Auray Morbihan vendredi 23 octobre 2020 – 17h00 à 18h00

