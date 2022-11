Rencontre avec Michel Sibra, auteur alréen. Librairie Vent de soleil Auray Catégories d’évènement: Auray

Rencontre avec Michel Sibra, auteur alréen. Librairie Vent de soleil, 19 novembre 2022 17:00, Auray. Samedi 19 novembre, 17h00 Sur place Entrée libre librairie.ventdesoleil@gmail.com, 0297566911

Michel Sibra présente son nouveau roman « Parigot, tête de veau » – Hello Éditions. Été 60, Landrelec, chef de bande à Guingamp, rejette Julien le parisien, en prônant « La Bretagne aux Bretons »… Librairie Vent de soleil 17 rue du Château, Auray 56400 Auray Morbihan samedi 19 novembre – 17h00 à 18h00

