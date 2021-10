Auray Librairie Vent de soleil Auray, Morbihan Rencontre avec Michel Sibra Librairie Vent de soleil Auray Catégories d’évènement: Auray

Rencontre avec Michel Sibra Librairie Vent de soleil, 8 octobre 2021 18:00, Auray. Vendredi 8 octobre, 18h00 Sur place Entrée livre, sur inscription ( Covid 19) 0297566911, https://www.librairieventdesoleil.fr/ Rencontre avec Michel Sibra – Auteur de LA REINE DU RITZ Michel Sibra est un réalisateur et scénariste français, également écrivain et photographe. LA REINE DU RITZ ou sept mois de la vie d’une femme

Février 1944. Dans le Paris occupé par la soldatesque nazie, Blanche de Crussol est contrainte, sous la menace d’une dénonciation, de participer à l’infamant Déjeuner de la Table ronde à l’hôtel Ritz, agapes mensuelles de la collaboration économique franco-allemande. Piège mortel où l’enferme le chef du réseau gaulliste du palace de la place Vendôme, personnage cynique et manipulateur. Blanche va vivre les sept mois précédant la Libération de Paris entre la curiosité pour les créatures frivoles qui fréquentent le Ritz tandis que les Parisiens crèvent de faim, Arletty, Chanel, Guitry, Lifar, et la terreur de la Gestapo qui la traque pour complicité dans l’attentat du 20 juillet contre Hitler, sans parler de la police de Sûreté criminelle de la rue des Saussaies qui la soupçonne à tort d’un crime sordide.

Au fil de ses rencontres, elle croise chez une Américaine richissime, qui tient un salon littéraire, toute la fine fleur de la collaboration artistique, des écrivains antisémites jusqu’à l’indécence, Léautaud, Jouhandeau, Cocteau, et l’ambigu Ernst Jünger, héros de la Grande Guerre et auteur de romans à succès.

Août 1944 est le mois de tous les dangers pour Blanche. Arrêtée par la police française, jetée en prison, sera-t-elle la victime expiatoire des libérateurs, comme ces femmes accusées de « collaboration horizontale », exhibées nues dans les rues et souillées de crachats, ou sera-t-elle épargnée pour service rendu à la France enfin libérée de l’oppresseur nazi ?

Éditions Le Semaphore – 24 € Librairie Vent de soleil 17, rue du Château 56400 AURAY 56400 Auray Morbihan vendredi 8 octobre – 18h00 à 19h30

